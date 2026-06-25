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        Haberler Ekonomi Otomobil Audi A3'e iki yıl içinde ikinci makyaj

        Audi A3'e iki yıl içinde ikinci makyaj

        Audi, hatchback modeli A3'ü iki yıl içinde ikinci kez güncelledi. Yeni A3, tamamen yenilenen iç mekanı, büyüyen ekranları, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve artırılmış dijital özellikleriyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        A3'e iki yılda ikinci makyaj

        Audi A3, iki yıl içinde ikinci kez güncellendi. 2024 yılında daha sınırlı bir makyaj operasyonundan geçen model, bu kez özellikle iç mekânda kapsamlı değişikliklerle yenilendi.

        Yeni A3’te tamamen farklı bir ön konsol tasarımı, daha büyük ekranlar ve markanın yeni nesil modellerinden tanıdık teknolojiler yer alıyor. Ancak güncellemenin en dikkat çeken yanlarından biri, fiziksel klima kontrollerinin kaldırılması oldu.

        Yeni A3’ün daha yumuşak hatlara sahip ön konsol tasarımı, markanın yeni nesil Q7 SUV modeli dahil olmak üzere son dönem Audi modelleriyle benzerlik taşıyor.

        Kokpitin merkezinde Audi’nin “Digital Stage” adını verdiği tek parça kavisli ekran paneli bulunuyor. Bu panelde 12,8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 11,9 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Her iki ekran da önceki modele göre daha büyük boyutlara sahip.

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        Audi’nin en güncel bilgi-eğlence sistemi de yeni A3’te kullanılıyor. Q7’de olduğu gibi merkezi ekranın altına yerleştirilen ambiyans aydınlatması, ekrana havada duruyormuş izlenimi veren bir tasarım etkisi oluşturuyor.

        A3’ün iç mekânında artık tüm ön konsolu kaplayan plastik yüzeyler yerine farklı malzeme seçenekleri sunulacak. Kumaş kaplamalar ve sportif versiyonlarda karbon fiber detaylar bu seçenekler arasında yer alacak.

        Yeni A3’te yapılan en tartışmalı değişikliklerden biri fiziksel klima kontrol panelinin kaldırılması oldu. Sürücüler artık klima ayarlarını dokunmatik ekran veya sesli asistan üzerinden yapacak.

        Buna karşılık kabin sıcaklığı gibi bazı temel fonksiyonlara dokunmatik ekranın alt bölümündeki kısa yol simgeleri üzerinden erişilebilecek.

        Audi, A3’te sunulan tüm direksiyon seçeneklerine fiziksel kaydırma tekerlekleri ekledi. Ancak direksiyon üzerindeki diğer kontroller, markanın yeni modellerinde olduğu gibi dokunmatik panellerden oluşuyor.

        Orta konsolda ise bazı fiziksel tuşlar korunuyor. Kablosuz şarj ünitesi de yenilenirken, artık 25 watt’a kadar şarj desteği sunuyor ve sürücüye daha yakın konumlandırılıyor.

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        GÜNCEL TEKNOLOJİLER EKLENDİ

        Yeni Audi A3, dijital özellikler tarafında da önemli güncellemeler aldı. Sanal surround ses modları, uzaktan araç kontrol fonksiyonları, aracın park konumunu görme, kilit durumunu kontrol etme ve yakıt seviyesini takip etme gibi özellikler modelin yeni donanımları arasında yer alıyor.

        Sürüş destek sistemleri de geliştirildi. A3’ün adaptif hız sabitleme destek sistemi, çevrim içi verileri kullanarak yol çizgileri görünür olmasa bile aracı şerit içinde konumlandırabiliyor. Bu özellik, özellikle kırsal yollar ve şehir içi kullanımlarda sistemin daha etkin çalışmasını sağlıyor.

        Bir diğer yeni özellik ise “trained parking” sistemi oldu. Bu sistem, belirli park manevralarını yalnızca bir kez yapıldıktan sonra hafızaya alıyor ve sonraki kullanımlarda aracı otomatik olarak aynı şekilde park edebiliyor. Özellikle dar garajlar ve zor park alanları için bu özellik önemli bir kolaylık sunuyor.

        Yeni A3, hatchback ve sedan gövde seçenekleriyle yoluna devam edecek. Motor seçenekleri arasında benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit versiyonlar yer alacak.

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