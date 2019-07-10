AUDİ Cup her sene olduğu gibi bu senede heyecanla bekleniyor. Maç tarihlerinin belli olmasıyla birlikte taraftarlar maçların ne zaman oynanacağını merakla araştırıyor. İşte AUDİ Cup fixturu haberimizde...
AUDİ CUP NE ZAMAN
AUDİ Cup, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 30 Temmuz tarihinde yarı final etabına çıkacak olan takımlar, 31 Temmuz günü ise finale çıkacak.
30 TEMMUZ OYNANACAK MAÇLAR
Real Madrid Tottenham maçı 30 Temmuz saat 19.00,
Bayern Münih Fenerbahçe maçı 30 Temmuz saat 21.30'da oynanacak.
Audi Cup
Alman futbol kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı, dört takımın yer aldığı sezon öncesi hazırlık turnuvasıdır. 2009'dan beri Bundesliga'da sezon başlamadan önce FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın olmadığı sezonlarda düzenleniyor.
Tarihçe
2009 yılında düzenlenen ilk Audi Cup, 100. yılını kutlamak için otomobil üreticisi Audi tarafından düzenlendi. Turnuvayı ev sahibi Bayern Münih kazandı. 2007, 2008 ve 2010 yıllarında gerçekleşen Franz-Beckenbauer Cup yerine yapıldı. İkinci turnuva 2011 yılında düzenlendi. Bu turnuvayı İspanyol ekip Barcelona kazandı. Bayern Münih 2013 yılında turnuvayı Manchester City'yi 2-1 yenerek kazandı ve 2015 yılında da Real Madrid'i 1-0 yenerek kazandı. 4 turnuvada da ilk ikide yer alan Bayern Münih, ilk kez 2017 yılında yer almadı ve turnuvayı 4. olarak tamamladı. Bu sezonda turnuvayı birdiğer İspanyol ekibi Atlético Madrid kazandı.
Turnuva Şampiyonları
|Yıl
|Kazanan
|Skor
|İkinci
|Üçüncü
|Skor
|Dördüncü
|Saha
|2009
|Bayern Münih
|0-0 (7-6 p)
|Manchester United
|Boca Juniors
|1-1 (4-3 p)
|Milan
|Allianz Arena, Münih
|2011
|Barcelona
|2-0
|Bayern Münih
|Internacional
|2-2 (2-0 p)
|Milan
|Allianz Arena, Münih
|2013
|Bayern Münih
|2-1
|Manchester City
|Milan
|1-0
|São Paulo
|Allianz Arena, Münih
|2015
|Bayern Münih
|1-0
|Real Madrid
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Milan
|Allianz Arena, Münih
|2017
|Atlético Madrid
|1-1 (5-4 p)
|Liverpool
|Napoli
|2-0
|Bayern Münih
|Allianz Arena, Münih
Takımlara göre performanslar
|Takım
|Şampiyonluk
|İkincilik
|Üçüncülük
|Dördüncülük
|Bayern Münih
|3 (2009, 2013, 2015)
|1 (2011)
|–
|1 (2017)
|Barcelona
|1 (2011)
|–
|–
|–
|Atlético Madrid
|1 (2017)
|–
|–
|–
|Real Madrid
|–
|1 (2015)
|–
|–
|Manchester United
|–
|1 (2009)
|–
|–
|Manchester City
|–
|1 (2013)
|–
|–
|Liverpool
|–
|1 (2017)
|–
|–
|Milan
|–
|–
|1 (2013)
|3 (2009, 2011, 2015)
|Boca Juniors
|–
|–
|1 (2009)
|–
|Internacional
|–
|–
|1 (2011)
|–
|Tottenham Hotspur
|–
|–
|1 (2015)
|–
|Napoli
|–
|–
|1 (2017)
|–
|São Paulo
|–
|–
|–
|1 (2013)
En çok gol atanlar
|Sıra
|Oyuncu
|Kulüp
|Gol
|1
|Thomas Müller
|Bayern Münih
|3
|Thiago
|Barcelona
|2
|Leandro Damião
|Internacional
|2
|Edin Džeko
|Manchester City
|Stephan El Shaarawy
|Milan
|Zlatan Ibrahimović
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|Mario Mandžukić
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