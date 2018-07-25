Audi Q3'ün ikinci jenerasyonunun dünya lansmanı yapıldı ve araç görücüye çıktı. İlk olarak Kasım ayında Almanya'da satışa sunulacak yeni Q3'ün fiyatı ise belirtilmedi.

Önceki versiyona göre 9.6 cm uzayan araç, aynı zamanda 1.8 cm de genişledi.

Turboşarjlı dört silindirlik bir motora sahip olan yeni Q3'ün beygir gücü versiyona göre 150-230 arasında değişiyor. Giriş versiyonundaki 1.5 litrelik motor 150 beygir güç üretirken, 2.0 litrelik motorda ise 190 ve 230 beygir güç üreten seçenekler olacak. Audi, bazı pazarlarda ise 2.0 litrelik motorun dizel versiyonunu da satışa sunacak.





Yeni Audi Q3 tanıtımda















Yeni Audi Q3 tanıtımda

Audi Q3, markanın SUV segmentine giriş aracı olacak ve compakt SUV segmentinde yer alacak. Markanın SUV segmentinde Q5, Q7 ve geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı Q8 gibi modelleri bulunuyor.

Audi, ikinci jenerasyon Q3 ile özellikle BMW X2 ve Mercedes-Benz GLA'dan pazar payı kapmayı hedefliyor.

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