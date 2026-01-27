Habertürk
        AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        AUZEF sınavları iki gün sürecek ve toplamda üç oturumda yapılacak. AUZEF bütünleme sınavı için sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte, AUZEF sınav tarihi ve giriş belgesi detayları

        Giriş: 27.01.2026 - 17:09 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:09
        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemine ait bütünleme (telafi) sınavları için resmi tarih duyurusu yapıldı. AUZEF telafi sınavları, daha önce olduğu gibi 81 il merkezinde yüz yüze olarak uygulanacak. İşte, AUZEF bütünleme sınav tarihi

        2

        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2025-2026 Güz Dönemi AUZEF bütünleme sınavları, 31 Ocak 2026 Cumartesi ve 1 Şubat 2026 Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.

        Bütünleme sınavları toplam üç oturum halinde yapılacak. Oturumların iki tanesi 31 Ocak Cumartesi, bir tanesi ise 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

        3

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        AUZEF bütünleme sınavı için sınav giriş belgeleri yayımlandı.

        AUZEF’in açıklamasında, öğrencilerin sınav giriş belgesine çevrim içi sistem üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Buna göre adaylar, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak belgelerini görüntüleyip indirebiliyor.

