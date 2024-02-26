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        Haberler Gündem AUZEF kayıt yenileme: AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AUZEF ders seçimi 2024

        AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

        AUZEF öğrencileri için bahar dönemi başlamak üzere. Okul tarafından yayınlanan takvim sayesinde kayıt yenileme ve bahar döneminin ne zaman başlayacağı netleşti. Kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders seçme süreci başlayacak. İşte, AUZEF 2024 bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçim tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:09
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        Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemine hazırlanıyor. 18 Mart 2024 günü kampüs kapıları üniversiteli öğrenciler için açılacak. Ancak söz konusu tarihe kadar öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme gibi işlemler yapması gerekiyor. İşte, 2024 AUZEF kayıt yenileme ve ders seçme tarihleri...

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        AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AUZEF öğrencilerinin bahar dönemi kayıt yenileme süreci 19 Şubat'ta başladı ve 25 Mart 2024'e kadar devam edecek. Söz konusu tarihler; hem yeni kayıt hem de kayıtlı öğrencilerin tamamı için geçerli.

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        AUZEF BAHAR DÖNEMİ DERS SEÇME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        AUZEF bahar dönemi ders seçme, silme ve üstten ders alma tarihleri ise 18-25 Mart 2024 olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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