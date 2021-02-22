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AUZEF kayıt yenileme: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?

İÜ AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. AUZEF kayıt yenileme tarihleri içerisinde işlemleri tamamlayan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından yapılacağı açıklandı. Peki, AUZEF kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte AUZEF kayıt yenileme kılavuzu 2021...

AUZEF kayıt yenileme: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF resmi sitelerinden kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İÜ AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AUZEF kayıt yenileme kılavuzu...

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 – 26 Şubat 2201 tarihleri arasında yapılıyor.

Yayınlanan akademik takvime göre;

2020-2021 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat 2021 saat: 11.00 - 26 Şubat 2021 saat: 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU 2021

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İlk olarak AKSİS'e girilir,

İkinci işlem OBS'ye tıklanır,

Üçüncü işlem Harç Bilgileri' tıklanır,

Son olarak Referans numarası görüntülenir.

Ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da aynı sistem üzerinden sanal pos ile yapabilirsiniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden "Hesap Oluştur" sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. ("Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan "Profil" seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz

YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS'e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar. Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Onay SMS'i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.

İÜ AUZEF BAŞVURU EKRANI

Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.

İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme ücretleri 2020 yılı için açıklanan rakamlar üniversitesinin web sitesinde "Ders Metaryelleri" bölümünde yer alıyor.

AUZEF METAREYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV TARİHLERİ!

Bahar dönemi ara sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde,

Bahar dönemi yarıyıl sonu telafi sınavları 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde

AUZEF mezuniyet üç ders sınavı 08 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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