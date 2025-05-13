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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?

        AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AUZEF final sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Üniversitenin akademik takvimine göre, bitirme sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ''AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere sınav giriş belgeleri bulunmayan öğrenciler sınava alınmıyor. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İşte, 2025 AUZEF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:25
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        1

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Bahar dönemi AUZEF final sınavları not ortalamasına %70 etki edecek. Geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgesine çevrildi. AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2025 AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı…

        2

        AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı tarihleri açıklandı.

        Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AUZEF final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

        3

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

        AUZEF sınav giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

        AUZEF sınav yerleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        4

        AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        İstanbul Üniversitesi'nden gelen duyuru sonrası AUZEF sınav giriş belgesi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

        Öğrenciler, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.

        AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

        Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde,

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

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