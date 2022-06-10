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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler tarafından takip edilirken konuya dair son dakika açıklaması geldi. 4-5 Haziran günlerinde gerçekleştirilen 2022 Bahar Dönemi final sınavının ardından İstanbul Üniversite AUZEF final sınav sonuçları açıklandı. İşte, 2022 İÜ AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı…

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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, geçme notu kaç?

    İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin beklediği haber geldi, 2022 AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 4-5 Haziran tarihlerinde İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavına giren öğrenciler “AUZEF sınav sonuçları sorgulaması nasıl yapılır, fark notu nasıl öğrenilir ve geçme notu kaç?” sorularına yanıt arıyor. Bir dönemi daha geride bırakan öğrenciler ders notlarını ve geçme notunu merak ediyor. İşte, 2022 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve geçme notu…
  • 02
    AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, geçme notu kaç?

    AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.
  • 03
    AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, geçme notu kaç?

    2022 AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı.  2022 AUZEF final sınav sonuçları ‘http://esinav.istanbul.edu.tr’ sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek.

    20222 AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, geçme notu kaç?

    AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
  • 05
    AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, geçme notu kaç?

    MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 2022 İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır, geçme notu kaç?

    AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

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