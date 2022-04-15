AUZEF SINAVLARI DETAYLARI

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.