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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF sorgulama 2024: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF 2024: İÜ AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi telafi sınavları 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplam 3 oturumda yapılan AUZEF bütünleme sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi. Bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde FF ya da DD ve DC harf notu alan öğrenciler şimdi ''İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak'' merak ediyor. İşte, 2023-2024 AUZEF telafi sınav soruları ve cevap anahtarı PDF sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:40
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        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. 3-4 Ağustos tarihlerinde sınavlara katılım sağlayan adaylar ‘’AUZEF telafi sınav soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayımlanacak’’ sorusunu gündeme taşıdı. Kitapçıkların AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ders bazlı olarak yayımlanması bekleniyor. Bu sebeple AUZEF telafi sınavları sonrası öğrencilerin gözü kulağı aksis.istanbul.edu.tr internet adresine çevrilmiş durumda. Peki, AUZEF bütünleme cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, soru kitapçığı ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANIYOR!

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF bütünleme (telafi) sınav tarihleri belli oldu.

        Takvime göre, AUZEF bütünleme sınavları 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

        Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenecek.

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AUZEF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavın bitiminden sonra erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Bütünleme sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacaktır. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.

        Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

        Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır.

        AUZEF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak önceki dönemlere göz atıldığında bütünleme sınavı sonuçlarının 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

        Sonuçlar açıklandığında aksis.istanbul.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

        AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI HAKKINDA

        Öğrenciler bütünleme sınavında ders kitaplarındaki ünitelerin tamamından sorumludur.

        Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

        Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

        DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.

        DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.

        Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.

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        SINAV DEĞERLENDİRME

        Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

        Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70'tir.

        Genel not ortalamasının en az 2,00 olması

        İlk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olmasıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.

        Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

        Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer.

        Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece Ön Lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır.

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