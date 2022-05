Başarılı oyuncu kadrosu, ilgi çekici oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Avatar devam filmiyle izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Vizyona girdiği 2009 yılında büyük yankı uyandıran film dönemin en çok konuşulan filmleri arasında yer almıştı. Peki sevenleriyle uzun süre sonra buluşacak olan Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar 2 görselleri sinema severlerini heyecanlandırırken filmin vizyon tarihi ise merak konusu oldu. İşte Avatar 2 filmine ilişkin merak edilenler...

AVATAR 2 THE WAY OF WATER (SUYUN YOLU) NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar 2 ile ilgili açıklama filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney’den geldi. Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.

AVATAR 2 THE WAY OF WATER (SUYUN YOLU) FİLMİNİN KONUSU

Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

AVATAR 2 OYUNCU KADROSU

Jake Sully rolünde Sam Worthington

Neytiri rolünde Zoe Saldana

Ronal rolünde Kate Winslet

Mo'at rolünde CCH Pounder

Tonowari rolünde Cliff Curtis

Neteyam rolünde Jamie Flatters

Lo'ak rolünde Britain Dalton

Tuktirey rolünde Trinity Bliss