Yönetmenliğini Cedric Nicolas-Troyen’in yaptığı, Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron, Emily Blunt gibi usta oyuncuların yer aldığı Avcı: Kış Savaşı filmi oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde...

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.