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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler - VİDEO HABER
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Avcılar'da yaşandı! Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler.

Avcılar Sahili'nde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, çocuğa çarptı. Çocuğun yakınları ve çevredekiler, durdukları aracın sürücünü tekme tokat dövdü.

SON DAKİKA: Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler - VİDEO HABER
Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler
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İHA

Olay dün akşam saatlerinde Avcılar Sahili'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, çocuğa çarptı. Çocuğun yakınları durdurdukları aracın sürücüsünü darp etti.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kavga anları çevredeki diğer çocuklarda tanık oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirdi. Sürücü gözaltına alınırken, yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerdeyse, sürücünün araç içerisinde vatandaşlar tarafından defalarca darp edilmesi yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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