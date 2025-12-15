Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Avcılar'da yolun çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi yaralandı

        Avcılar'da yolun çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi yaralandı

        Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında yol çöktü. Göçük altında kalan işçi Erkan Yavuz itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:18 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avcılar'da göçük: 1 işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avcılarda İSKİnin çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokakta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında yolda kısmen çökme meydana geldi.

        Bu sırada, çalışma yapan işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerce yoldaki göçüğün bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avcılar göçük
        #Erkan Yavuz
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları