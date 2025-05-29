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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avcılar Gişelerinde 'serbest geçiş' - İş-Yaşam Haberleri

        Avcılar Gişelerinde 'serbest geçiş'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdik. Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaları 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:12
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        Avcılar Gişelerinde 'serbest geçiş'
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri’nde Serbest Geçiş Sistemi’nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor” dedi.

        3.5 GÜNDE TAMAMLANDI

        Bakan Uraloğlu, trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, Avcılar Gişeleri’nde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını, 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını söyledi. Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

        Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda; daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar’dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz.”

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