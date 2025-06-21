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        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar sahilinde bir kadına ait cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Avcılar sahilinde bir kadına ait cansız beden bulundu

        İstanbul Avcılar'da öğle saatlerinde sahile yürümeye gelen vatandaşlar esrarengiz olayla karşılaştı. Sahilde kayalıkların dibinde bir kadına ait cansız beden ile karşılaştı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:38 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:41
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        Avcılar sahilinde cansız beden bulundu
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        Olay, bugün öğlen saatlerinde Avcılar Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

        Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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