        Avcılar ve Beşiktaş belediyesinde 7 gözaltı!

        Avcılar ve Beşiktaş belediyesinde 7 gözaltı!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 09:28 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:40
        Avcılar ve Beşiktaş belediyesinde 7 gözaltı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyesine yönelik operasyonda 7 belediye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama işleminin devam ettiği öğrenildi.

