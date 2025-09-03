Avcılar ve Beşiktaş belediyesinde 7 gözaltı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB’ye yönelik 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyesine yönelik operasyonda 7 belediye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama işleminin devam ettiği öğrenildi.