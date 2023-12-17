Avcılar ve Beylikdüzü´nde otomobil yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü İstanbul Avcılar'da seyir halinde bulunan bir otomobil, motor bölümünden alev alarak yandı. Beylikdüzü´nde ise park halinde alev alarak yanmaya başlayan otomobile vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi yetersiz kaldı. Her iki otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.12.2023 - 01:45 Güncelleme: 17.12.2023 - 01:46 facebook

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