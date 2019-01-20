Avcılar'da bir dondurma fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi.Alevleri kontrol altına alarak yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

"HABER VERMESEYDİM FACİA OLABİLİRDİ"

Yangını ilk gören ve itfaiye ekimlerini harekete geçiren güvenlik görevlisi, “Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi” dedi

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alanda bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın en üst katındaki arşiv bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını ilk gören başka bir fabrikanın güvenlik görevlisi, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Faruk Tekdemir adındaki güvenlik görevlisi ardından fabrikada bulunan işçileri uyararak faciadan kurtardı.



İlk başta sesler duyduğunu ve dışarıya baktığında alevlerin yükseldiğini söyleyen Faruk Tekdemir, “Ben içerideydim bir sesler geldi. Çat çat sesler gelmeye başladı. Dışarıya çıktığımda bir baktım yangın çıkmış, hemen itfaiyeyi aradım adres verdim. Ben görmeseydim yangın baya bir büyürdü. Ondan sonra yangın çok büyüdü. İtfaiye de beş dakika içerisinde geldi, suratlı bir şekilde sürdürdüler yoksa bizim fabrika da gidebilirdi. İçerideki işçilere haber verdim ondan sonra dışarı çıktılar. Haber vermeseydim büyük bir facia olabilirdi” dedi









