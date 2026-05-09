        Avcılar'da metrobüste yangın: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Avcılar’da metrobüste yangın: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

        İstanbul Avcılar'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın görevlilerce söndürüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 18:18 Güncelleme:
        Metrobüste yangın

        Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

        Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında, Şükrübey Durağı yakınlarındayken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu. Metrobüsün kaldırılmasının ardından hatta seferler normale döndü.

        (DHA) Beşiktaş iskelesinin önünde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çalışmalar sürüyor.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
