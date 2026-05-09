İŞTE SON GELİŞMELER!

CANLI YAYIN | Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Antalyaspor muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray sahasında alt sıralarda bulunan Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Galatasaray-Antalyaspor mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler....
Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
OSIMHEN, ANTALYASPOR MAÇLARINI SEVİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
GÜNAY GÜVENÇ CEZALI
Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
REKLAM
GÖZLER FENERBAHÇE'DE DE OLACAK
Ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün Antalyaspor’u ağırlayacak, kazanırsa üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşacak. Cim-Bom puan kaybetse bile, ezeli rakibinin alacağı sonuca göre zaferini ilan edebilecek. Kadıköy ekibinin Konyaspor karşısında berabere kalması ya da mağlup olması, Aslan’ın hangi sonucu alacağına bakmadan şampiyonluğun müjdecisi olacak. İki takımın birbiriyle oynadığı maçlardan ilki 1-1 berabere bitmiş, ikincisinde ise Galatasaray 3-0 galip gelmişti. Bu da ikili averajda sarı-kırmızılılara avantaj getirmiş oldu
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
facebook
twitter-x
bluesky
linkedin
whatsapp
mail
copy
ÖNERİLEN VİDEO
"Hemşirelik de yaparım hakemlik de"
Zonguldak'ta hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Güngör, eğitimi ile çok sevdiği futbol hakemliğini bir arada sürdürerek çevresinin takdirini kazanıyor. (AA)
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.