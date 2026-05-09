İŞTE SON GELİŞMELER!

09:30 09/05/2026

GÖZLER FENERBAHÇE'DE DE OLACAK

Ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün Antalyaspor’u ağırlayacak, kazanırsa üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşacak. Cim-Bom puan kaybetse bile, ezeli rakibinin alacağı sonuca göre zaferini ilan edebilecek. Kadıköy ekibinin Konyaspor karşısında berabere kalması ya da mağlup olması, Aslan’ın hangi sonucu alacağına bakmadan şampiyonluğun müjdecisi olacak. İki takımın birbiriyle oynadığı maçlardan ilki 1-1 berabere bitmiş, ikincisinde ise Galatasaray 3-0 galip gelmişti. Bu da ikili averajda sarı-kırmızılılara avantaj getirmiş oldu