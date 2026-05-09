        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray CANLI YAYIN | Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Antalyaspor muhtemel 11'ler

        CANLI YAYIN | Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Antalyaspor muhtemel 11'ler

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray sahasında alt sıralarda bulunan Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Galatasaray-Antalyaspor mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler....

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 17:49 Güncelleme:
        CANLI | Şampiyonluk mücadelesi öncesi son gelişmeler!

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        İŞTE SON GELİŞMELER!

        Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması öncesi iki takımdaki son gelişmeleri HT Spor Muhabiri Uğur Yapıcı aktardı.

        VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

        Galatasaray-Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özer Özden oldu. Mehmet Salih Mazlum da AVAR’da görev yapacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Eren, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

        Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek

        OSIMHEN, ANTALYASPOR MAÇLARINI SEVİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.

        GÜNAY GÜVENÇ CEZALI

        Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.

        GÖZLER FENERBAHÇE'DE DE OLACAK

        Ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray, bugün Antalyaspor’u ağırlayacak, kazanırsa üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşacak. Cim-Bom puan kaybetse bile, ezeli rakibinin alacağı sonuca göre zaferini ilan edebilecek. Kadıköy ekibinin Konyaspor karşısında berabere kalması ya da mağlup olması, Aslan’ın hangi sonucu alacağına bakmadan şampiyonluğun müjdecisi olacak. İki takımın birbiriyle oynadığı maçlardan ilki 1-1 berabere bitmiş, ikincisinde ise Galatasaray 3-0 galip gelmişti. Bu da ikili averajda sarı-kırmızılılara avantaj getirmiş oldu

        ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

