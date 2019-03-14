Avengers: Endgame filmi için geri sayım sürerken, 2. fragman da geldi. Marvel hayranlarının uzun süredir merak içinde beklediği Avengers: Endgame filminin 2. fragmanı fragmanı resmi olarak yayınlandı. Marvel, filmin isminin ne olacağını sır gibi saklamaktaydı ancak ''Endgame'', hayranlar arasında en çok tahmin edilen isimdi. İlk fragmanla birlikte Avengers 4 'ün resmi adının Avengers Endgame olduğu ortaya çıkmıştı.

AVENGERS: ENDGAME FRAGMANI

Serinin son filminde Thanos'un geri geleceğini ve filmde aksiyonun artacağını biliyorduç Ancak filmin ilk fragmanında kahramanların Avengers: Infinity War'un ardından nasıl bir çöküş yaşadıklarını gösterdi.

Avengers 4 fragmanında Tony Stark bir uzay gemisi ile sonsuz boşlukta ilerliyor. Her şeyini kaybeden Thor, dostunu ve evrenin yarısını kaybeden Captain America hepsi üzüntü içinde çıkış yolu arıyor. Oyuncu kadrosunda Karen Gillan, Bradley Cooper, Brie Larson, Scarlett Johansson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Robert Downey Jr. ve daha birçok ünlü oyuncuyu göreceğimiz Avengers: Endgame fragmanı şöyle...