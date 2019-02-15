Avlu 30. son bölümü izlendi. Hemen ardından Avlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyirci tarafından merak konusu oldu. Her bölümü ile izleyenleri ekran başına toplayan Avlu son bölümde, kartlar yeniden dağıtılmaya başladı. Özge'nin kaybolan bebeğinin ise kimin kaçırdığı ortaya çıkıyor.

AVLU 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 30. son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ön izlemesi yayınlandı. Kudret yeni planlar içerisine giriyor. Nazan televizyon arkasında bulduğu telefonu Kudret'e söylemiyor. Kudret ise telefonun yerini Nazan'ın söylediğinden şüphelenerek Nazan'a şiddet uyguluyor.



AVLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Azra, sonunda Yiğit’in elinden kurtuldum derken kendini başka bir belanın ortasında bulur. Bu esnada Özge’nin bebeği de ortadan kaybolmuştur. Deniz, Kudret’e kaptırdığı kozu geri kazanır. Şimdi avluda kartlar yeniden dağıtılacaktır. Pelin’in davasında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Deniz, onu konuşmaya ikna etmeye çalışırken Kudret, Pelin’i susturmak için hangi yola başvuracak?