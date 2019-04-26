Avlu ekranlara gelen 39. son bölümde Azra, eski aşkı Oğuz ile karşı karşıya kalırken, Azra ve Deniz, Zerrin’in korkunç planını öğreniyor. Gerçekler açığa çıkıyor. Peki Avlu 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu 39. son bölüm özeti...



AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 39. son bölümün ardından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

AVLU 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azra ve Deniz, Zerrin’in korkunç planını öğreniyor



Azra ve Deniz, Zerrin’in korkunç planı ile ilgili bir gerçeği daha öğrenir. Fakat bu bilginin beraberinde getireceği felaketten kimsenin haberi yoktur... Öte yanda Melis’in umutsuzluğa yüz tutmuş bekleyişi hala devam etmektedir. Deniz ise geçmişine tutunmak ya da geçmişinin üstünü örtmek arasında gidip gelmektedir...