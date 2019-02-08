Avlu dizisi 29. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Avlu 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında yayınlanan her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Avlu dizisinin son bölümünde, Deniz içlerindeki köstebeği buluyor...

AVLU 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Deniz, içlerindeki köstebeğin kim olduğunu hala öğrenememiştir ve bu yüzden sürekli diken üstünde hissetmektedir. Bu esnada yeni gelen bir mahkum da Deniz'i şoke etmiştir. Azra'nın özgürlüğünün üstüne geçmişinden karanlık bir gölge düşer. Üstelik peşindeki tek engel bu da değildir. Zerrin, eline yeni geçen dosyalara baktıktan sonra Azra'ya bir sürpriz hazırlamaya koyulur.