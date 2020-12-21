İHA

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 19,1 oranında artışla 349 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar Ekim ayında İstanbul’da 1661 TL, Anadolu’da 1111 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise aynı ayda 1331 TL olarak gerçekleşti.

Ekim’de, bir önceki aya göre AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3, ayakkabı kategorisi yüzde 29,2, yiyecek-içecek kategorisi yüzde 17,0, hipermarket kategorisi yüzde 16,4, diğer kategorisi yüzde 10,5 artış gösterdi. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliğinde ise yüzde 2,9 artış görüldü.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ

Söz konusu ayda ziyaret sayısı endeksi bir önceki aya göre yüzde 16,4 oranında arttı.