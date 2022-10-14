AVM'deki çatışmada önemli gelişme! Kilit isim yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa AVM'deki çatışmada önemli gelişme! Kilit isim yakalandı!- Son dakika haberler
ABONE OL

AVM'deki çatışmada önemli gelişme! Kilit isim yakalandı!

İstanbul Sarıyer Ayazağa’daki, Vadi İstanbul AVM’de bir ay önce iki grup arasında çıkan silahlı kavganın kilit isimlerinden biri olan Gürcistan uyruklu Gaga B. yakalandı. İki yabancı grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralanmıştı

AVM'deki çatışmada önemli gelişme! Kilit isim yakalandı!- Son dakika haberler
AVM'deki çatışmada önemli gelişme! Kilit isim yakalandı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtindeki Vadi İstanbul AVM'de bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

KAVGANIN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bir ay önce alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

İKİ YABANCI GRUP ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kavganın Gürcistan ve Azerbaycanlı iki grup arasında yaşandığı tespit edildi.

GÜRCİSTAN POLİSİ DE ARIYORDU

Elde edilen görüntü ve bilgilere göre Gürcistan uyruklu 7 kişi ve Azerbaycan uyruklu 11 kişi kafeye geldi. Kafeye gelen Azerbaycanlı gruptan birkaç kişi, kafede oturan Gürcistanlı gruptan bir kişiyi kaldırmaya çalıştı. Masadan alınmak istenen Gaga B., aynı zamanda Gürcistan polisi tarafından da aranan bir isimdi.

GAGA’NIN İZİ SÜRÜLDÜ

İki grup arasında yaşanan bu gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. Olayın kilit ismi Gaga B. kayıplara karıştı. Düzenlenen ilk operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği Gaga B.’nin peşine düştü.

ERMENİSTAN'A KAÇMAYI DÜŞÜNÜYORDU

Gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler olayın neden çıktığını polise anlatmadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Gaga B.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ermenistan’a kaçacağı bilgisine ulaştı. Polis havalimanı içinde ve dışında güvenlik önlemi aldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda Gaga B. ve kendisini yurtdışına kaçırmaya çalışan arkadaşı Aleksandr L. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Gaga B. susma hakkını kullandı. Savcılıkta da susma hakkını kullanan Gaga B. ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 7’ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturmaya sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM "Yaptığımız siyaset, eser ve hizmet siyasetidir"
Feci iddia! Define ararken göçük altında kaldı
GÜNDEM Feci iddia! Define ararken göçük altında kaldı
Mete Gündoğan, Saadet Partisi genel başkanlığına adaylığını açıkladı
GÜNDEM Saadet Partisi'nde Mete Gündoğan aday oldu
İBB, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 75 milyon avroluk ek kredi aldı
GÜNDEM İBB, metro için 75 milyon Euro kredi aldı
Minibüsle çarpışan motosikletli öldü
GÜNDEM Minibüsle çarpışan motosikletli öldü
Kiraya zam geldi! Oteli ateşe verdi! - Son dakika haberler
GÜNDEM Kiraya zam geldi! Oteli ateşe verdi!
Son dakika haberler: Selahattin Demirtaş'a 2.5 yıl hapis cezası
GÜNDEM Selahattin Demirtaş'a 2.5 yıl hapis cezası
Herkesi güldürdü! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı - Güncel Haberler
GÜNDEM Herkesi güldürdü! Araç çarpmış gibi kendisini yola ...
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 14 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
Yangında yaralanan kardeşlerin ölümünde flaş karar! - En Son Haberler
GÜNDEM Yangında yaralanan kardeşlerin ölümünde flaş karar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.