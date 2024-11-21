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        Haberler Gündem Güncel AVM'deki ısırıklı kavganın nedeni belli oldu | Son dakika haberleri

        AVM'deki ısırıklı kavganın nedeni belli oldu

        Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan, güvenlik görevlisinin tartıştığı kişiyi ısırdığı kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Isırılan kişinin, kucağındaki köpekle içeri girmek istediği, güvenlik görevlisinin de hayvanı ancak taşıma çantasında alabileceğini söyleyince olayın yaşandığı ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:13
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki AVM'de güvenlik görevlisi ile bir vatandaş arasında çıkan kavganın nedeni belli oldu.

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        Olay, iki gün önce saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

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        Alışveriş için gelen kişi ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi, kavga ettiği kişiyi bacağından ısırdı.

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        O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. 

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        Isırılan kişinin kucağındaki köpekle içeri girmek istediği, özel güvenlik görevlisinin izin vermediği, köpeği, taşıma çantasında içeri alabileceğini söylediği ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi. Tarafların, şikayetçi olmadıkları ifade edildi.

        #Bursa
        #avm
        #kavga
        #ısırık
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