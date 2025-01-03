AVM otoparkında akılalmaz anlar!

Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi bir AVM’nin otoparkında Çinli Shaohuai Ren ile kadın sürücüyle yanında bulunan adam arasında sıra tartışması çıktı.

DHA'nın haberine göre adam, aracına yaklaşıp "I love you baby" sözlerini söylerken bir yandan da cep telefonuyla çekim yaparak Çinli Ren'i tahrik etmeye çalıştı. Bu sırada araçtaki kadın ise "Ülkemize gelmişler bize saldırıyorlar, taciz ediyorlar" diyerek bağırdı. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece saat 00.55 sıralarında bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 yıldır Türkiye’de yaşayan ve uluslararası bir ithalat ihracat şirketinde çalışan Çinli Shaohuai Ren (36), yılbaşı gecesi Çinli 2 kadın arkadaşıyla birlikte AVM’ye geldi. Buradaki bir mekanda eğlenen 3 arkadaş, gece yarısından sonra araçlarına binerek AVM’den ayrılmak istedi. Aracıyla otoparkta sıraya giren 3 arkadaşın aracının önüne, iddiaya göre bir kadın sürücü ters yönden manevra yapıp girmek istedi.

REKLAM 'OH BABY I LOVE YOU' SÖZLERİYLE TAHRİK ETTİ Bunun üzerine kadın sürücüyle Çinli Ren arasında tartışma çıktı. O sırada kadın sürücünün yanındaki adam araçtan inerek bağırmaya başladı. Bir süre sonra Ren’in cep telefonuyla kayıt aldığını gören adam "Ben senin ülkende bunu yapmam. Ne yaparsan yap" dedikten sonra telefonuyla kayıt alarak Ren’in yanına geldi. Kadın sürücü ise bu sırada "Ülkemize gelmişler bize saldırıyorlar" diyerek bağırdı. Ren’in yanına gelerek cep telefonuyla çekim yamaya başlayan adam, "Oh baby, I love you. You love me baby? I love you so much. Oh baby. Come here" diyerek Ren'i tahrik etmeye çalıştı. İngilizce konuşmaya devam eden adam, Ren'e konuşmak istediğini ve aracından inmesi gerektiğini söyleyerek "I want to talk you. If you come here, I want to talk you" ifadelerini kullandı.

ARACINDAN İNİP REN'İN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ Ren ise, cep telefonuyla kayıt yapmaya devam eden adamın sözlerine karşılık "Ben sizi sevmiyorum maalesef" diye karşılık verdi. Ren’in "Beni taciz ediyorsun" sözleri üzerine adam, "Bana yol vereceksin" diyerek aracın yanından uzaklaştı. Araçtaki kadın sürücü ise, "Beni taciz etti, tecavüz etmeye kalktı" diyerek bağırmayı sürdürdü. Kadın ardından da "İmdat polis var mı? Taciz ediyor" diye bağırarak ortalığı birbirine kattı. Ren ise, "Yalan söylüyorsun. Şaka gibisiniz. Senin yanında karın var, ona I love you diyeceksin" sözleriyle adama karşılık verdi. Bu sözler üzerine bindiği araçtan tekrar inen adam Ren’in üstüne yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KADIN BAĞIRIP HAKARET EDİYORDU" Olayla ilgili bir video çeken Shaohuai Ren yaşananları anlatarak, "Arkadaşlarımla yılbaşı gecesini Galataport’ta kutladık. Kutladıktan sonra biz otoparktan çıkmaya çalışıyorduk. Araba sürücüsü de bizim bir bayan arkadaşımızdı. Ben arabanın arkasında oturuyordum. Önde de iki bayan arkadaşımız oturuyordu. Biz tabelaları takip ederek sıraya girdik. Zaten sırada çok araba vardı bekliyorduk. O anda bir araba ters yönden sıramıza girmeye çalıştı. Biz zaten ona yol verecektik. Sürücü arkadaşımız bunu sakince halledecekti. Ancak gelen araçtaki kadın sürücü bize sürekli bağırıyor ve hakaret ediyordu. Ben de o sırada onu uyardım. Bu kadar bağırmanız gerekmiyor, sakin olun dedim" dedi.