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ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçta, kariyerinde 21 galibiyet, 1 yenilgi alan 27 yaşındaki Avni Yıldırım ile 32 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan 34 yaşındaki Anthony Dirrell karşılaştı.