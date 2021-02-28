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Avni Yıldırım maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı ne zaman?

Dünyaca ünlü milli boksörümüz Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile ünvan maçına çıkıyor. Sporseverlerin büyük bir merakla beklediği zorlu randevu öncesi tüm merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avni Yıldırım maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı ne z

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile karşılaşacak profesyonel boksör Avni Yıldırım, altın kemer için iddiasını yineledi. Peki Avni Yıldırım'ın maçı ne zaman, saat kaçta?

AVLİ YILDIRIM MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Dünya Süper Orta Sıklet unvan maçında Türk boksör Avni Yıldırım ve Meksikalı Canelo Alvarez, Amerika'nın Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

28 Şubat Pazar günü TSİ 03.00'te başlayacak gecenin Avni Yıldırım ile Canelo Alvarez'i karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor.

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