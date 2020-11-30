Bahar aylarına girdiğimizde ve yaza hazırlandığımız günlerde beslenme ve zayıflama reçeteleri ön plana çıkıyor. Böyle dönemlerde tatlı, genel olarak uzak durulması gereken bir yiyecek grubuna giriyor. Peki ya size suçluluk duymadan yiyebileceğiniz üstelik çok da pratik avokadolu puding tarifi vereceğim desem.

Kaç Kişilik: 6

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 0 dakika

Avokadolu Puding İçin Gereken Malzemeler:

2 adet olgun avokado

3 adet olgun muz

4 yemek kakao

1 yemek kaşığı süzme bal

1 yemek kaşığı vanilya özütü

Servis İçin;

1 adet muz

Avokadolu Puding Yapılışı:

Avokadonun kabuklarını soyup, ortadan ikiye kesin.

Çekirdeğini çıkararak, iri parçalar halinde doğrayın.

Avokadoyu muzla birlikte rondodan geçirin.

Karışım pürüzsüz hale geldikten sonra bir karıştırma kabına alın.

Üzerine toz kakao, bal ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.

Karışımı servis kaselerine paylaştırın.

Buzdolabında bir süre soğuttuktan sonra, arzuya göre muz dilimleriyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Krem karamel kaseleriyle servis etmeniz halinde altı porsiyon çıkacaktır.

Daha büyük kase veya kup kullanacaksanız porsiyon sayısını dört olarak hesaplamalısınız.

Dilerseniz vanilya özütü yerine, vanilya şekeri de kullanabilirsiniz.