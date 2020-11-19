Tok tutması ve lezzeti ile kahvaltılarınızda tüketeceğiniz, avokadolu ve omletli dürüm için, sizleri mutfağa alalım. Şimdiden ellerinize sağlık.

Kaç Kişilik: 1

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Avokadolu Ve Omletli Dürüm İçin Gereken Malzemeler:

1/2 adet avokado

1 adet yumurta

1 adet orta boy lavaş

2 dilim beyaz peynir

Avokadolu ve Omletli Dürüm Yapılışı:

Az yağlı bir tavada, yumurta ile omletimizi pişiriyoruz.

Avokado ile peynirleri bir tabakta çatal ile eziyoruz .

Lavaşımızın üzerine dilediğimiz yeşillikleri yerleştiriyoruz.

Sırası ile omlet ve avokado ezmesini koyuyoruz.

Sararak, dürüm haline getiriyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Omleti, hafif sulu olacak şekilde pişirin.