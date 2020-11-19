Tok tutması ve lezzeti ile kahvaltılarınızda tüketeceğiniz, avokadolu ve omletli dürüm için, sizleri mutfağa alalım. Şimdiden ellerinize sağlık.
Kaç Kişilik: 1
Hazırlama Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 5 dakika
Avokadolu Ve Omletli Dürüm İçin Gereken Malzemeler:
1/2 adet avokado
1 adet yumurta
1 adet orta boy lavaş
2 dilim beyaz peynir
Avokadolu ve Omletli Dürüm Yapılışı:
Az yağlı bir tavada, yumurta ile omletimizi pişiriyoruz.
Avokado ile peynirleri bir tabakta çatal ile eziyoruz .
Lavaşımızın üzerine dilediğimiz yeşillikleri yerleştiriyoruz.
Sırası ile omlet ve avokado ezmesini koyuyoruz.
Sararak, dürüm haline getiriyoruz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Omleti, hafif sulu olacak şekilde pişirin.
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