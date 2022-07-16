Göz için yararlı



Avokado, göz dokusunda bulunan iki fitokimyasal olan lutein ve zeaksantin içerir. UV ışığı da dahil olmak üzere hasarı en aza indirmeye yardımcı olmak için antioksidan koruma sağlarlar. Avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri, beta karoten gibi diğer yararlı yağda çözünen antioksidanların emilimini de destekler. Sonuç olarak, diyete avokado eklemek, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.