Avokadoyu kararmadan saklamanın tek kesin yolu belli oldu

Çekirdek bırakmak neden işe yaramıyor

Avokadonun kesik yüzü havayla buluşunca esmerleşir. Bunu yapan, etin içindeki bir enzim. Havayla temas edince kararmayı başlatıyor, o kadar. Çekirdek burada sadece kendi oturduğu küçük daireyi kapatır. Geri kalan yüzey çırılçıplak ortada ve oksijen oraya rahatça ulaşıyor.

Yan yana bekletilen çekirdekli ve çekirdeksiz iki yarım, ertesi gün baktığınızda aynı kahverengi. Çekirdek bir tılsım değil yani altında kalan birkaç santimi kapatan bir kapaktan ibaret. Zaten yarım avokadoyu dolapta unutup ertesi gün üstündeki kahverengi tabakayı kaşıkla kazıyanımız az değil. O kazıdığımız katman da işte bu.