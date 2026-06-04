Avokadoyu kararmadan saklamanın tek kesin yolu belli oldu
Son dönemin en popüler besinlerinden biri haline gelen avokado, sağlıklı tariflerin vazgeçilmezi olsa da kısa sürede kararması nedeniyle birçok kişinin canını sıkıyor. Kimileri limon suyu sıkıyor, kimileri streç filme sarıyor, kimileri ise çekirdeği çıkarmazsa avokadonun bozulmayacağına inanıyor. Peki gerçekten işe yarayan yöntem hangisi, avokado nasıl saklanır? Yurtdışında yapılan kapsamlı bir denemede, avokadoyu en uzun süre taze ve yeşil tutan yöntem net şekilde belirlendi. Sonuçlar ise birçok kişiyi şaşırttı. İşte Avokadoyu kararmadan saklamanın yolları...
Avokadoyu kararmadan saklamanın tek kesin yolu belli oldu
Yarım avokadoyu çekirdeğiyle birlikte buzdolabına atıp "böyle bozulmaz" diye içiniz rahat ediyorsa kötü bir haberimiz var. Avokado son birkaç yılda Türk mutfağına iyice yerleşti ve kahvaltı tabağından salataya her yere girdi. Ama yanında dolaşan bu çekirdek tüyosu baştan aşağı yanlış. Yurtdışında meraklıları bu konuyu masaya yatırıp akla gelen ne kadar yöntem varsa tek tek denediler. Sonuç çoğumuzun bildiğini tersine çevirdi.
Çekirdek bırakmak neden işe yaramıyor
Avokadonun kesik yüzü havayla buluşunca esmerleşir. Bunu yapan, etin içindeki bir enzim. Havayla temas edince kararmayı başlatıyor, o kadar. Çekirdek burada sadece kendi oturduğu küçük daireyi kapatır. Geri kalan yüzey çırılçıplak ortada ve oksijen oraya rahatça ulaşıyor.
Yan yana bekletilen çekirdekli ve çekirdeksiz iki yarım, ertesi gün baktığınızda aynı kahverengi. Çekirdek bir tılsım değil yani altında kalan birkaç santimi kapatan bir kapaktan ibaret. Zaten yarım avokadoyu dolapta unutup ertesi gün üstündeki kahverengi tabakayı kaşıkla kazıyanımız az değil. O kazıdığımız katman da işte bu.
Beş gün geçti ve renk hiç değişmedi
İşe gerçekten yarayan şey havayı tamamen kesmek. Avokadoyu vakumlu poşete koyup içindeki bütün havayı çekince oksijen ortamı terk ediyor ve enzimin tutunacağı dal kalmıyor. Testte beş gün boyunca tek tam yeşil kalan yöntem buydu.
Gel gör ki evde kaçımızda vakum makinesi var? Bir buçuk avokado için onu çıkarıp poşet harcamak çoğu mutfakta olacak iş değil. Yani kâğıt üstünde şampiyon ve pratikte rafta duruyor.
Peki evde en kolay olanı ne?
Streç film. Avokadonun kesik yüzüne, altında hava cebi kalmayacak kadar sıkı bastırarak sarıyorsunuz. Püf noktası filmi avokadoya tam yapıştırmak. Gevşek sararsanız altta kalan boşluk yine kararmaya yetiyor.
İyi sarıldığında renk neredeyse hiç bozulmuyor ve tada da dokunmuyor. Vakum kadar uzun gitmez ama bir iki günlük saklama için fazlasıyla iş görür. Üstelik dolabınızda zaten duran bir rulodan başka hiçbir şey istemez.
Bunları boşuna denemeyin
Limon suyu, zeytinyağı derken duyduğunuz tüyoların çoğu ya işe yaramıyor ya da avokadoyu başka bir şeye çeviriyor.
- Limon suyunu doğrudan sürerseniz rengi biraz tutar ama avokado ekşir, guacamole'niz limonata gibi olur.
- Zeytinyağıyla kaplamak yüzeyde yağlı bir tabaka bırakır ve dokuyu yapış yapış yapar.
- Soğan suyu denemeyin çünkü avokadoya soğan kokusu ve tadı geçer.
- Kaynar suda kısa haşlama yeşili korur ama o kremamsı doku gider ve elinizde lapa kalır.
- Kesik yüzü suya gömüp dolapta bekletmek rengi bir süre tutuyor fakat avokado su çekince doku sulanır ve o yoğun kıvam kaybolur.