Avrasya Tüneli'nde günlük geçiş rekoru 0:00 / 0:00

AA

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Avrasya Tüneli'nin, Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli ile İstanbul trafiğine nefes aldırıyoruz, ekonomiye katkı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 22 Aralık 2016'da hizmete alınan tünelin, Asya ve Avrupa arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indirdiğini hatırlatarak, şu bilgiyi verdi:

"Avrasya Tüneli'nden 5-11 Eylül döneminde toplam 455 bin 746 araç geçiş yaptı. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç tünelden geçmeyi tercih etti. 8 Eylül'de 67 bin 982 araçla günlük geçiş rekoru kırıldı."

TOPLAM 91 MİLYONA YAKIN ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs itibarıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vermeye başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü tüneli kullandı. 2016'dan bu yana Avrasya Tüneli'nden toplam 90 milyon 804 bin araç geçti. İstanbul'da ulaşımın her modunda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız yatırımlarla İstanbul trafiğini rahatlatırken vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyoruz. Vaktimizi de enerjimizi de aklımızı, fikrimizi de yalnızca milletimize harcıyoruz."