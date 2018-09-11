Lyme hastalığı nedeniyle beş yıldır zor günler geçiren Avril Lavigne, 19 Eylül’de yeni single’ı ‘Head Above Water’ın çıkacağının müjdesini verdi.

Kendi internet sitesi üzeriden açık bir mektup yazan şarkıcı, ‘hayatının en kötü günleri’ olarak tanımladığı dönemde, parçalar bestelediğini belirterek, “Müziğim iyileşmemi sağladı ve beni hayatta tuttu” diye yazdı.

"YENİ DÖNEM BAŞLASIN!"



Kendisini sabırla bekleyen hayranlarına teşekkür eden Lavigne, şöyle devam etti:



“Hastalığımla savaşım ömrüm boyunca sürecek. ‘Head Above Water’, yatarken yazdığım ilk şarkım. Ölümü kabullenmiştim. Boğulduğumu ve Tanrı’ya yaklaştığımı hissettim. Annem beni tuttu. İlk parçamı, hikayemi anlatmak için yazdım. Şimdi hayatımı yeniden kazanıyorum. Bu durumu müziğimle paylaşacağım. Umarım hepinize güç verir. Sahneye çıkmayı her şeyden çok istiyorum. Bu albüm benim için bir zaferdir. Yeni dönem başlasın! 19 Eylül’de görüşürüz.”

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