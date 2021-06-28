Avrupa'da delta varyantı alarmı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Son günlerde koronavirüs delta varyantıyla vakaların artışa geçmesiyle endişe artarken, Avrupa'da alarma geçti.

İngiliz The Times gazetesinde, İngiltere'de artış gösteren koronavirüsün delta varyantı sebebiyle Almanya'nın, AB içinde İngiliz vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı getirilmesini istediği ifade edilmişti.

Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İngiltere'de hızla yayılan delta varyantıdan büyük endişe duyduğu belirtildi.

Planın üst düzey AB yetkilileriyle de tartışılacağı belirtilirken, "Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Malta'nın karara karşı geleceği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Merkel bu konudaki endişeleri sebebiyle önümüzdeki hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Merkel perşembe günü yaptıkları açıklamada, AB ülkelerine çağrıda bulunmuş delta varyantıyla savaşmak için vakaların yükseldiği İngiltere gibi ülkelere karşı tedbir alınması gerektiğini söylemişti.

PORTEKİZ'DEN İNGİLTERE'DEN GELENLERE KARANTİNA ŞARTI

Almanya ve Fransa'nın İngiltere'den gelen kişileri karantina şartı getirilmesini desteklediği, Portekiz ve İspanya'nın bu kararı onaylamayacağı belirtiliyordu.

Ancak Portekiz hükümeti, İngiltere'den gelecek yolcular için 14 günlük karantina şartı getirdiğini duyurdu. Böylelikle, İngiltere'den Portekiz'e seyahat eden iki doz aşısını olmamış kişiler, 14 gün karantinada kalmak zorunda.

Portekiz ise İngiltere'nin amber listesinde bulunuyor. Portekiz'den İngiltere'ye giden kişiler 10 gün boyunca karantinada kalmak zorunda.

Öte yandan vakaların artması sebebiyle tam normalleşmenin ertelendiği İngiltere'de 19 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırabileceği ifade edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü'ne" kadar kısıtlamaların kalkması gerektiğini söylediği aktarıldı.

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