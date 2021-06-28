Hong Kong, İngiltere'den tüm uçuşları yasaklayacak 0:00 / 0:00

Reuters

Pazartesi günü yapılan açıklamada Hong Kong, İngiltere'nin "son derece yüksek riskli" bölgeler arasında sınıflandırıldığını söyledi.

Sınıflandırma kapsamında, Birleşik Krallık'ta iki saatten fazla kalan kişilerin Hong Kong'a giden yolcu uçuşlarına binmeleri kısıtlanacak.

Açıklamada, uçuş yasağının "İngiltere'deki salgın durumun son zamanlarda yeniden canlanması ve İngiltere'deki yaygın Delta varyantı nedeniyle verildiği belirtildi.

Filipinler ve Endonezya da dahil olmak üzere diğer bazı ülkeler de Hong Kong'a uçuş yasaklarıyla karşı karşıya.

Hong Kong, İngiltere'den uçuşları ikinci kez yasakladı. En son aralık ayında uçuşları yasakladığını duyurmuştu.

AP, uçuşların yasaklanması kararı tam da Hong Kong'un Apple Daily gazetesinin kapanması ve bugün bir gazetecinin İngiltere'ye gidiş için havalimanında tutuklandığı sırada geldiğini vurguladı.

Hong Kong, 1 Temmuz'dan itibaren İngiltere'den tüm uçuşları yasaklayacak.