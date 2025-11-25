Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.906,02 %0,17
        DOLAR 42,4471 %0,05
        EURO 49,0053 %0,19
        GRAM ALTIN 5.644,73 %0,14
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,08 %-0,05
        BITCOIN 87.392,00 %-1,54
        GBP/TRY 55,7228 %0,16
        EUR/USD 1,1528 %0,06
        BRENT 63,00 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 9.228,29 %0,13
        Haberler Ekonomi Otomobil Avrupa'da otomobil satışları ekimde arttı - Otomobil Haberleri

        Avrupa'da otomobil satışları ekimde arttı

        Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,8 yükselerek 916 bin 609'a ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa otomobil pazarı ekimde büyüdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

        Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları ekimde, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 916 bin 609 adede çıktı.

        Ekim ayında, birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,5'i hibrit, yüzde 24,8'i benzinli, yüzde 18,9’u elektrikli, yüzde 10,5'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıt türlerinde oldu.

        Elektrikli otomobil satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 38,6 artarak 173 bin 173'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 63,9'u buldu.

        REKLAM

        Yeni otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 2,9, İspanya'da yüzde 15,9 artarken, İtalya'da yüzde 0,5 geriledi.

        Ocak-ekim döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 8 milyon 974 bin 26'ya çıktı.

        Otomotiv üreticilerine göre ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 264 bin 69 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

        Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 139 bin 709 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 103 bin 408 yeni otomobille üçüncü oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi