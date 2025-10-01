Habertürk
        Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:42
        Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı!
        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı, yarın oynanacak 18 karşılaşmayla başlayacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.

        Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

        19.45 Fenerbahçe-Nice

        19.45 Bologna-Freiburg

        19.45 Brann-Utrecht

        19.45 Celtic-Braga

        19.45 FCSB-Young Boys

        19.45 Ludogorets-Real Betis

        19.45 Panathinaikos-Go Ahead

        19.45 Roma-Lille

        19.45 Viktoria Plzen-Malmö

        22.00 Basel-Stuttgart

        22.00 Celta Vigo-PAOK

        22.00 Feyenoord-Aston Villa

        22.00 Genk-Ferencvaros

        22.00 Lyon-Salzburg

        22.00 Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb

        22.00 Nottingham Forest-Midtjylland

        22.00 Porto-Kızılyıldız

        22.00 Sturm Graz-Rangers

