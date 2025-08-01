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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde turlayanlar belli oldu - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde turlayanlar belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 01:06 Güncelleme: 01.08.2025 - 01:06
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        Avrupa Ligi'nde turlayanlar belli oldu!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları, bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.

        Rakiplerini eleyen AEK Larnaca, Hacken, CFR Cluj, Utrecht, Shakhtar Donetsk, Braga, Legia Varşova ve Midtjylland, 3. eleme turuna yükseldi.

        İlk maçta Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, rövanşta da 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek siyah-beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.

        Ligde 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya): 2-1 (1-1)

        Hacken (İsveç) - Anderlecht (Belçika): 2-1 (Penaltılarla 4-2) (0-1)

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        CFR Cluj (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)

        Utrecht (Hollanda) - Sheriff (Moldova): 4-1 (3-1)

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Beşiktaş: 2-0 (4-2)

        Braga (Portekiz) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)

        Legia Varşova (Polonya) - Banik Ostrava (Çekya): 2-1 (2-2)

        Hibernian (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

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