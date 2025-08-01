Avrupa Ligi'nde turlayanlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları, bugün oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Rakiplerini eleyen AEK Larnaca, Hacken, CFR Cluj, Utrecht, Shakhtar Donetsk, Braga, Legia Varşova ve Midtjylland, 3. eleme turuna yükseldi.
İlk maçta Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, rövanşta da 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek siyah-beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patrick's oldu.
Ligde 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Celje (Slovenya): 2-1 (1-1)
Hacken (İsveç) - Anderlecht (Belçika): 2-1 (Penaltılarla 4-2) (0-1)
CFR Cluj (Romanya) - Lugano (İsviçre): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)
Utrecht (Hollanda) - Sheriff (Moldova): 4-1 (3-1)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Beşiktaş: 2-0 (4-2)
Braga (Portekiz) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0 (Uzatmalarda) (0-0)
Legia Varşova (Polonya) - Banik Ostrava (Çekya): 2-1 (2-2)
Hibernian (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)