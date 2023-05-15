Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı

Avrupa liglerinde sezonu şampiyon olarak tamamlayan ekipler, belli olmaya başladı. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, sahasında Go Ahead Eagles'ı 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kalan şampiyonluğu garantiledi

Avrupa liglerinde şampiyonlar belli olmaya başladı
DHA

Hollanda Eredivisie'nin 32'nci haftasında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, sahasında Go Ahead Eagles'ı konuk etti. Bu maça en yakın rakibi PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde çıkan Feyenoord, sahasında rakibini 3-0 mağlup ederek 5 sezon aranın ardından yeniden şampiyon oldu. Feyenoord'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Orkun Kökçü, profesyonel futbol kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu da yaşamış oldu. Öte yandan Hollanda ekibi 16'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

BARCELONA 3 YILLIK ARANIN ARDINDAN İPİ GÖĞÜSLEDİ

İspanya LaLiga'da da Barcelona ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. LaLİga'da sezonun bitimine 4 hafta kala Espanyol deplasmanına konuk olan Barcelona, rakibini 4-2 mağlup ederek puanını 85'e çıkarttı. En yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 14 puanlık farkı koruyan Katalan ekibi, bitime 4 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Son olarak 2018-19 sezonunda şampiyon olan Barcelona, bu sonuçla 3 yıllık aranın ardından aynı başarıyı yakaladı. Barcelona toplamda 27'nci şampiyonluğunu yaşadı.

XAVI'NİN İLK LALIGA ŞAMPİYONLUĞU

Barcelona'nın efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez, İspanya LaLiga'da teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı. Geçtiğimiz sezon ortasında takımın başına getirilen ve 2021-22 sezonunu ikinci sırada bitiren Xavi ve öğrencileri, bu sezon bitime 4 hafta kala şampiyon oldu. İspanyol teknik adam, bu başarıyla birlikte teknik direktör olarak LaLiga'da ilk kez şampiyon oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünal Karaman Meclis'te, Gökhan Zan seçilemedi
FUTBOL Karaman Meclis'te, Zan seçilemedi
Juventus galip, Napoli kayıp!
FUTBOL Juventus galip, Napoli kayıp!
Arsenal: 0 - Brighton: 3 MAÇ SONUCU
FUTBOL Arsenal ağır yara aldı
Leipzig: 2-1 Werder Bremen MAÇ SONUCU
FUTBOL Leipzig evinde kazandı!
La Liga'da Barcelona şampiyon oldu
FUTBOL La Liga'da Barcelona şampiyon oldu
Gedson'a 20 milyon iddiası!
FUTBOL Gedson'a 20 milyon iddiası!
Trabzonspor'da rota Bruno Petkovic
FUTBOL Trabzonspor'da rota Bruno Petkovic
Beşiktaş'ta gözler Adana Demirspor maçında
FUTBOL Gözler Adana Demirspor maçında
Hollanda'da şampiyon Feyenoord!
FUTBOL Hollanda'da şampiyon Feyenoord!
 Manchester City deplasmanda farklı kazandı
FUTBOL Manchester City farklı kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.