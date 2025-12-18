Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40’ta sabit bıraktığı kaydedildi.

Piyasalarda, ECB’nin politika faiz oranlarını Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine yakın olduğu için değiştirmeyeceği tahmin ediliyordu.

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında da indirimlere ara vermişti. Böylece banka aralıkta Avro Bölgesindeki temel faiz oranlarını art arda dördüncü kez değiştirmeme kararı aldı.

Kasımda Avro Bölgesinde yıllık enflasyon oranı yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının yinelendiği açıklamada, konseyin, hedefe ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğu aktarıldı.

ECB'nin açıklamasında, "Özellikle Yönetim Konseyi’nin faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ve bununla ilgili risklerin yanı sıra enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımın gücü hakkındaki değerlendirmelerine dayalı olacaktır. Yönetim Kurulu, belirli bir faiz oranı yoluna önceden bağlı kalmayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.