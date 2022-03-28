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AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı riskler nedeniyle Avro Bölgesi dışındaki bazı ülkelerin merkez bankalarıyla likidite anlaşmalarının uzatıldığını ve yeni bir swap anlaşması yapıldığını açıkladı.

Buna göre, ECB ve Polonya Merkez Bankası, 15 Ocak 2023'e kadar 10 milyar avroluk bir swap hattı kurdu.

ECB, Avro Bölgesi dışındaki Macaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ile San Marino merkez bankalarıyla mevcut geçici swap ve repo hatlarını 15 Ocak 2023'e kadar uzattı.

ECB'den Macaristan Merkez Bankası 4 milyar avro, Arnavutluk Merkez Bankası 400 milyon avro, Kuzey Makedonya Merkez Bankası 400 milyon avro ve San Marino Merkez Bankası da 100 milyon avro borç alabilecek.

ECB, anlaşmalarla söz konusu ülkedeki finansal kurumlara avro likidite sağlamayı amaçlıyor.