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Avrupa'nın en büyüğü belli oldu! 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı?

Devler Ligi'nde dün akşam final heyecanı yaşandı. 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. TSİ 22.00'de başlaması gereken mücadele üç kez ertelendi ve mücadele TSİ 22:36 başladı. Çekişmeli bir mücadele içinde geçen maçta 17. final ile bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid 14. kez ile kupayı alıp almayacağı merak konusu oldu. Futbolseverler "2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? " sorusunun yanıtı araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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    UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? Real Madrid rekor kırdı! Şampiyonlar Ligi kazananı Liverpol mü, ReaL Madrid mi?

    Milyonlar tarafından yakından takip edilen Şampiyonlar Ligi finali dün akşam oynandı ve kupa sahibini buldu. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı gibi soruların yanıtı araştırmaya başladı. Peki 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • 02
    UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? Real Madrid rekor kırdı! Şampiyonlar Ligi kazananı Liverpol mü, ReaL Madrid mi?

    2021 - 2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KİM KAZANDI?

    Liverpool ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Maçın ilk düdüğünden itibaren rakip kalede daha çok pozisyon bulan Liverpool, Courtouis'yı aşmayı bir türlü başaramadı.

    Maç boyunca iki isabetli şut çeken Real Madrid ise 59. dakikada Carvajal'in ortasında arka direkte dokunan Vinicius Jr'ın golüyle 1-0 öne geçti ve kupaya da uzanmayı başardı.

    Liverpool'un Mane ve Salah ile birer şutu direkten dönerken İngiltere temsilcisi maç boyunca bulduğu birçok pozisyondan yararlanamadı.
  • 03
    UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? Real Madrid rekor kırdı! Şampiyonlar Ligi kazananı Liverpol mü, ReaL Madrid mi?

    17. FİNALDE 14. KUPA!

    Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid çıktığı 17. final olan bu sınavdan da zaferle ayrılarak 14. şampiyonluğunu yaşadı. Diğer yandan Real Madrid bu organizasyondaki son sekiz finalinde de kupaya uzanan taraf oldu!
  • 04
    UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? Real Madrid rekor kırdı! Şampiyonlar Ligi kazananı Liverpol mü, ReaL Madrid mi?

    ANCELOTTI TARİH YAZDI

    Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te Liverpool'a karşı yaşadı. İtalyan çalıştırıcı bu zaferle birlikte 2005'in rövanşını da Liverpool'dan almış oldu!
  • 05
    UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı? Real Madrid rekor kırdı! Şampiyonlar Ligi kazananı Liverpol mü, ReaL Madrid mi?

    Diğer yandan turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğuna ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirdi!

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