Avrupa'nın 'Gamer' merkezi Türkiye

Oyun sektörü, teknolojinin ritmi, içerik üreticilerinin etkisi ve genişleyen oyuncu kitlesiyle Avrupa’da altın çağını yaşıyor. Oyunfor’un Şubat 2025 verileri PC ve konsol oyunlarının yükselişini gözler önüne sererken, Visa’nın 2024 istatistikleri oyun harcamalarının diğer sektörleri geride bıraktığını ve Türkiye’nin yüzde 24’lük gamer oranıyla Avrupa’da lider olduğunu ortaya koyuyor. Ekranlar artık sadece oyun değil, devasa bir ekonomi sahnesi haline gelmiş durumda!

2025'TE TÜRKİYE'DE PC VE KONSOL RÜZGARI ESİYOR

Oyunfor’un Şubat 2025 verileri de oyun sektörü açısında heyecan verici bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Satışlar 2025 Ocak ayına göre %3, geçen yılın Şubat’ına göre %17 yukarı yönlü hareket gösterdi. PC oyunları yüzde 40’la tahta otururken, konsollar ise %26’yla sahnede yerini aldı. Mobil oyunlar ise %34’e gerileyerek diğerlerinin yanında biraz gölgede kaldı. Bu ivmenin kahramanı ise, 30 yaş üstü oyuncuların PC ve konsol sevdası.

AVRUPA'DA SEHAYATİ VE MODAYI SOLLADI!

Visa’nın verileri ise 2024’te Avrupa’da oyun harcamalarının %16,7 arttığını, seyahati (%60), modayı (%75), tiyatro ve sinemayı (%85) sollayarak en büyükler arasına girdiğini gösteriyor. 2025’teki bu ivme ise daha da büyük bir gelişimin sinyalcisi olarak görülyüor. Gaming, adeta bir büyüme şampiyonu haline geldi.

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TÜRKİYE LİDER, AVRUPA PEŞİNDE

Şirketin açıkladığı araştırma verilerine göre,Türkiye, %24’lük gamer oranıyla Avrupa’nın bir numarası konumunda yer alırken, her dört Visa kart kullanıcısından biri oyun ateşiyle yanıyor! Norveç (%17) ve Danimarka (%16) nefesini ensesinde hissetse İspanya harcamada, Macaristan işlem sayısında parlasa da, Türkiye gamer oranında zirvedeki konumunu koruyor.

Oyunfor’un 2025 Şubat haritasına baktığımızda her zaman olduğu gibi oyun alışverişlerinde zirvede İstanbul’u görüyoruz. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa ise hemen arkasında.