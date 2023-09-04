Avrupa'nın tek büyüğü var! Filenin Sultanları kupayı kaldırdı

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MAÇTA NELER OLDU?

Karşılaşmaya her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14'lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas'ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19'da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. 25-25'e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.