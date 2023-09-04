Avrupa'nın tek büyüğü var! Filenin Sultanları kupayı kaldırdı
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.
Filenin Sultanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonun finalinde Sırbistan'la karşılaştı.
Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Maçın son sayısının ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milli voleybolcular, büyük sevinç yaşadı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Madalyaların verilmesinin ardından Paleis 12 Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.
Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.
Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
MAÇTA NELER OLDU?
Karşılaşmaya her iki ülke karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin ortaları 14-14'lük eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda daha az hata yapan Sırbistan, arka arkaya bulduğu sayılarla üç fark (18-15) yakaladı. Vargas'ın servis turunda gelen üç sayılık seriyle 19-19'da eşitliği yakalayan milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. 25-25'e kadar her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, son sayılarda daha az hata yapan Sırbistan, ilk seti 27-25 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sette her iki takım da hücumda etkili oynarken, setin başları 5-5'lik eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla iki sayılık (6-8) fark yakalayan milli takım, iyi defans yaptığı setin ortalarına doğru bu farkı dörde (11-15) çıkardı. Setin sonlarında Ebrar Karakurt'un sayılarıyla aradaki farkı (16-20) korumaya devam eden milli takım, Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye bu setteki ikinci molasını da aldırdı. Oyunun sonlarını daha iyi oynayan milli takım, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.
Dördüncü sete etkili başlayan milli takım, oyunun başlarında üç sayılık (2-5) fark yakaladı. Karşılıklı alınan sayıların ardından hücumda ve defansta etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapatarak 9-8 öne geçti. Setin ortaları 13-13 eşitlikle devam ederken, iki sayılık seri yakalayan milliler, 15-13 öne geçti. Setin sonlarına doğru aradaki farkı kapatan Sırbistan, yeniden 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonlarında etkili olan milli takım, dördüncü seti 25-22 önde bitirdi ve final maçını karar setine taşıdı.
Final setine iyi başlayan milli takım, setin başlarında iki sayılık (3-5) avantaj yakalayarak Sırbistan Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Moladan iki sayılık seriyle dönen Sırbistan, 5-5'te eşitliği yakaladı. Oyunda karşılıklı sayılar alınırken, setin son bölümüne 10-10 eşitlikle girildi. İki sayılık seri yakalayan milli takım, 12-10 öne geçti. Setin sonlarında az hata yapan milli takım, final setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.