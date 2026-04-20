Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Opet kupasını aldı!

        Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Opet kupasını aldı!

        FIBA Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Opet mücadele sonrası düzenlenen kupa seremonisinde kupasını aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 00:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Finali'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

        2

        Prens Felipe Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

        3

        İlk olarak organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'e madalyaları verildi.

        4

        Ardından madalyalarını alan Fenerbahçe Opet, kaptan Alperi Onar ile Emma Meesseman'ın kupayı kaldırmasıyla büyük sevinç yaşadı.

        5

        Avrupa Ligi 6'lı Final'in en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli basketbolcu Julie Allemand seçildi.

        6

        6'lı Final organizasyonun All-Star 5'inde ise Julie Allemand, Emma Meesseman (Fenerbahçe Opet), Elizabeth Williams (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Merritt Hempe (Casademont Zaragoza) ve Klara Holm (Spar Girona) yer aldı.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran gemisini vurduk
        Trump: İran gemisini vurduk
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"