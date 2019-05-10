Su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen ve Avrupa’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Seafood Expo Global-Global Su Ürünleri Fuarı kapılarını açtı.

Bu yıl 27'inci kez düzenlenen ve 175 ülkeden 700’ün üzerinde firmanın yer aldığı fuara Türkiye’den de firmalar katıldı. Milli katılım organizasyonu İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından gerçekleştirilen fuarda, Türkiye'nin on beş firma ile yer aldığı bildirildi.

Fuarı değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Avrupa sofralarında bulunan 3 balıktan 1’inin Türk balığı olduğunu, bu oranı artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Balıkçılık dünyasında Brüksel’i arena olarak kabul ettiklerini belirten İSHİB Başkan Yardımcısı Sagun, "Tüm dünyanın dev firmalarının burada stantları bulunuyor. Geçen sene sektör olarak 950 milyon dolar ihracat yaptık. Bu seneki hedefimiz bir milyar doları aşmak. 2023 yılı için belirlenen hedefi şu anda yakalamış durumdayız" şeklinde konuştu.

Türk su ürünleri sektörünün AB pazarını fethettiğini kaydeden Sagun, "Geçmiş yıllarda Yunanistan pazar birincisiydi ancak son 2 yıldır pazar lideri biziz. Su ürünlerinde ABD ve Japonya pazarında da payımız giderek artıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin pazarında da Türk balıkları önemli bir yer alacak" dedi.

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de, "Son dönemde Türkiye’de gerçekten hem üretim hem ihracat açısından su ürünleri gurur kaynağımız. Bunu bugün burada da görebiliyoruz. İleriki senelerde daha güçlü bir katılım bekliyoruz" diye konuştu.